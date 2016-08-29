Beytüşşebap'ta bir köyde sokağa çıkma yasağı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Beytüşşebap Kaymakamlığınca Ilıcak köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının Ilıcak köyünü kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, bu gece 00.01'den itibaren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından 5442 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.