Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert çıkış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gündeme dair bir çok açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Hollanda'nın içişlerine karışıldığı iddiasına sert bir yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışırken bu Türkiye'nin iç siyasetine karışmak olmuyor mu? Ancak Avrupa'daki Türklerle ilgili bir görüş bildirdiğinde iç siyasete karışmak oluyor. Böyle saçma anlayış olamaz, bu çifte standarttır" dedi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar şöyle:

ÇAVUŞOĞLU: BAZI GERGİNLİKLER ÇIKTI

"Türkiye- AB ilişkilerine verdiği destek takdire şayan. Hollanda ile ikili ilişkilerimiz iyi düzeyde. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye bakımından yaklaşık 22 milyar dolar ileHollanda birinci sırada. Hollanda'da yaşayan Türklerin uyumu mutluluk verici.



Son zamanlarda maalesef bazı gerginlikler de ortaya çıktı. PKK'yı destekleyen veya FETÖ'cülerle Türkiye'yi sevenler arasında bazı gerginlikler ortaya çıktı. Hollanda'daki siyasi partinin artan eleştiri veya İslam karşıtı eğilimlerinden dolayı Türk toplumu etkilendi. Şimdi, Hollanda da bu trendin tersine döndüğünü görüyoruz.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI KOENDERS:

Hollanda'da yaşayan Türkler, Türkiye'de ne olup bittiğine dair hassasiyete sahip. Bu tür hissiyatların da Hollanda toplumuna tamamen taşınmaması gerektiğini söylemem gerekiyor. Herhangi bir şekilde karışma yok. Sadece barışçıl bir şekilde bu hissiyatların farkında olmalıyız ve bunları da kabul etmeliyiz.

ÇAVUŞOĞLU: BÖYLE SAÇMA ANLAYIŞ OLAMAZ

Bizim Hollanda siyasetine müdahale etmemiz sözkonusu değildir, doğru da değildir zaten. Bu tür haksız ithamları da reddediyoruz biz. Fakat Türkiye'de olanlardan Hollanda'da yaşayan Türkler'in etkilenmesi, reaksiyon göstermesi bir müdahale değildir. Hukuk dışına çıkılırsa ayrı bir şey, kimse hukuk dışına çıkmamalıdır.

Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye çalışırken bu Türkiye'nin iç siyasetine karışmak olmuyor mu? Ama Türkiye orada yaşananlarla ilgili konuda görüş bildirildiğinde iç siyasetine karışmak oluyor, böyle bir saçma anlayış olmaz, bu çifte standarttır.

O nedenle en iyi yöntem, Türkiye ve Hollanda olarak, Türklerin yaşadığı ülkeler olarak diyalog ve işbirliğidir. Sorunları böyle aşabiliriz."

Bakan Çavuşoğlu: YPG bir an evvel...