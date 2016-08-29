Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bir düğünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin anısına okunan mevlite katıldı.

Nurettin-Besna Akdoğan'ın çiftinin kına gecesinde bombalı saldırının düzenlendiği Gaziantep'te programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve bazı bakanlar ile birlikte Ulucami'ye gitti.

Camide terör saldırısında ölenler anısına okunan mevlite katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te şehitleri için Kuran-ı Kerim okudu.

Erdoğan ve beraberindekilerin, patlamada ölen ve yaralananların yakınları ile de görüştüğü belirtildi.

Erdoğan şehitler için Kuran-ı Kerim okudu