FETÖ'nün Anadolu Üniversitesi imamı da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan ve aralarında örgütün Anadolu Üniversitesi imamının da olduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'YE DEV OPERASYON

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Eskişehir'in yanı sıra Afyonkarahisar, Batman, Kırşehir, İzmir, Manisa, Uşak ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere ş zamanlı operasyon düzenlendi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İMAMI YAKALANDI!

Aralarında örgütün Anadolu Üniversitesi imamının da olduğu öğrenilen 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemlerinin adliyeye sevk edildi.