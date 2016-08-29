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Kuvvetleri Komutanlığı, ’ün adını sildi

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 15:36
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akın Öztürk’ün adını sildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akın Öztürk’ün adını sildi

Darbeci komutanlar arasında yer alan tutuklu Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski Kuvvetleri Komutanı Orgeneral ’ün adı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurumsal internet sitesinden silindi.

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde cılar Üssünde yakalanarak tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 'ün ismi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurumsal internet sitesinden silindi. www.hvkk.tsk.tr adresindeki Türk Hava Kuvvetleri Komutanları bölümünde geçmiş dönemlerde görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlarının biyografileri ve portreleri yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir süre listede adı bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün biyografisi ve portresi bu bölümden silindi. Listede 30 Ağustos 2013 tarihinde emekliye ayrılan Hava Orgeneral Mehmet Erten ve öncesinde görev alan tüm Hava Kuvvetleri Komutanları bulunuyor.
OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen Akın Öztürk'ün vatana ihanet suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

DARBECİ ORGENERAL AKIN ÖZTÜRK TUTUKLANDI DARBECİLER AKIN ÖZTÜRK'Ü CUMHURBAŞKANI YAPACAKMIŞ