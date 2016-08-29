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Hevsel Bahçeleri'nde 75 bin kök hintkeneviri ele geçirildi

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 17:35

Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde in helikopter destekli düzenlediği operasyonda 75 bin kök hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde Dicle Nehri kıyısında bulunan Hevsel Bahçeleri'nde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. , belirlediği tarlalara özel harekat polisleri ile destekli operasyon düzenledi. Yüzlerce polis 42 derecelik hava sıcaklığında patika yollardan geçerek gittikleri tarlaları didik didik aradı. Halen süren operasyonlarda sabahtan bu yana yaklaşık 75 bin kök hintkeneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler imha edilirken, polisin operasyonları devam ediyor.