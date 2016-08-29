IŞİD'e katılacaklardı! Operasyonla yakalandılar

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan, Suriye’ye doğru yola çıkan 2 IŞİD’linin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ polisi tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında kentte terör örgütü IŞİD'le bağlantılı şüphelileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hareket eden polis, belirlenen şüphelilerden Ö.E. ve M.T.'nin Suriye'de IŞİD saflarına katılmak için hareket ettiğini öğrendi. Bunun üzerine hazır bekleyen Özel Harekat Timleri'nin desteğiyle durdurulan araçta 2 şüpheli gözaltına alındı.

İKİŞER İKİŞER SURİYE'YE GİDECEKLERDİ

Gözaltına alınan şüpheliler üzerinden hareket eden polis, Suriye'ye gitmek için hazırlık yaptığını öğrendiği Elazığ merkez, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde 8 adrese daha eş zamanlı operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan ve Özel Harekat Timleri'nin destek verdiği operasyonda şüpheliler; F.İ., S.G., Ş.U., S.U., H.Ç., B.Ç., S.Ö. ve S.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şahısların ikişer ikişer Suriye'ye giderek IŞİD safına katılacağı iddia edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesinde ifadeleri tamamlanan 10 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.