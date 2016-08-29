İstanbul Valiliği'nden 30 Ağustos açıklaması

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun, son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşların mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada:

"İlimizde yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak; ülkemizde son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlarımızın mukaddes hatıralarına duyulan saygıdan dolayı Zafer Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul'da Zafer Bayramı 94. yıl dönümü kutlama programı saat 09.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda İstanbul Valiliği, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumuyla başlayacak. İstanbul Valiliği'nde saat 10.15'te tebriklerin kabulü ile devam edecek kutlama programı saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda devam edecek. Kutlama programı öncesinde şehit ve gazi ailelerinin katılımları ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuaye alanında kokteyl düzenlenecek.

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