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HDP Eş Başkanı tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 20:08 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 20:10
Kahramanmaraş HDP Eş Başkanı tutuklandı
Kahramanmaraş HDP Eş Başkanı tutuklandı

'ta gözaltına alınan HDP Metin Gönülşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen cuma günü HDP İl Başkanlığı'nda yapılan aramada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan partinin Metin Gönülşen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Gönülşen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu..