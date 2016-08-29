Kahramanmaraş HDP Eş Başkanı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Metin Gönülşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen cuma günü HDP İl Başkanlığı'nda yapılan aramada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan partinin İl Eş Başkanı Metin Gönülşen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Gönülşen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu..