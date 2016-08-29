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'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 09:17
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girimine ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasında aralarında eski Kahramanmaraş ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük ile eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği Başkanı Osman Gemci'nin de olduğu 8 kişi daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girimiyle ilgili 22 Ağustos'ta örgütün finans ayağına yönelik başlatılan soruşturmada, Malatya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Ankara, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ikinci dalgasında eski Kahramanmaraş ve Sanayi Odası eski Başkanı Kemal Karaküçük ile eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği Başkanı Osman Gemci'nin aralarında bulunduğu 8 kişi daha bu sabah evlerinde yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.