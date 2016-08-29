Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasında aralarında eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük ile eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği Başkanı Osman Gemci'nin de olduğu 8 kişi daha gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili 22 Ağustos'ta örgütün finans ayağına yönelik başlatılan soruşturmada, Malatya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Ankara, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ikinci dalgasında eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Kemal Karaküçük ile eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği Başkanı Osman Gemci'nin aralarında bulunduğu 8 kişi daha bu sabah evlerinde yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.