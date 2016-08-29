ÖSO, Cerablus'ta ilerlemeye devam ediyor!

Suriye'nin Cerablus bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, 8 köyü kurtardı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki 8 köyü kurtardı.

Cerablus'taki AA ekibinin ÖSO komutanlarından aldığı ve yerel kaynaklara doğrulattığı bilgiye göre, muhalif güçler, ilçe merkezinin güneyinde ve Fırat Nehri'nin batısında kalan bölgedeki terör unsurlarına karşı hızlı bir ilerleme kaydetti.

ÖSO birlikleri, Amarne, Ayne Beyda, Dabis, Balaban, Hırbet, Kırk Mağar, Balveren ve Cubel Kus köylerini PKK'nın Suriye uzantısı PYD'den kurtardı.

Operasyonlarda ÖSO güçleri 7 PYD/PKK'lıyı sağ ele geçirirken, mevzilerinden kaçan teröristler geride çok sayıda askeri mühimmat bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri, "Fırat Kalkanı Harekatı" çerçevesinde ÖSO'nun Cerablus bölgesindeki terörist unsurlara yönelik operasyonlarına destek veriyor.