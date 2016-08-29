Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü

Virajı alamayan otomobil karşı şeritteki otomobille çarpıştı: 2 ölüİzinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 ölü

Şanlıurfa'da virajı alamayan otomobilin orta refüjü geçip karşı şeritteki başka bir otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ablasının otomobilini izinsiz alıp arkadaşı Deniz Ökten (18) ile birlikte Şanlıurfa merkezden Diyarbakır istikametine giden 71 FN 094 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet K., Karşıyaka Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde virajı alamayarak karşı şeride uçup Diyarbakır istikametinden şehir merkezine doğru gelen ve içinde iki kişinin olduğu 63 ZV 517 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Deniz Ökten (18) ile karşı otomobilde bulunan Ahmet Göçebe (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Ahmet K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin ise durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı haber alanlar hastaneye akın ederken 2 kişinin öldüğünü duyan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.



Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilin parçaları yola savrulurken bir otomobilin motor kısmı yerinde sökülerek yaklaşık 10 metre ileriye fırladı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından kısmen açılırken yola savrulan araç parçaları ise ekipler tarafından temizlendi. Olay yerine çağrılan çekicilerin yardımıyla otomobiller kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe tamamen açıldı.

