Şemdinli’de çatışma: Şehit ve yaralılar var

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit ve yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi kırsalında önceki gün başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında yaşanan sıcak temasta şehit ve yaralı askerler olduğu öğrenildi.

Çatışma bölgesine Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterler sevk edilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Hakkari' nin Şemdinli İlçesi Samanlı bölgesinde sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada 2 uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

HAKKARİ’DE ÇATIŞMA: 2 YARALI!

ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 4 ASKER YARALI