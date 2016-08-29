"Sonuna kadar hükümetin yanındayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Suriye'de PYD/YPG'ye karşı yapılan operasyonlarla ilgili olarak "MHP, hükümetin ardında sağlam şekilde duracaktır. Biz sonuna kadar yanınızdayız, sonuna kadar arkanızdayız" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafya kaderimizdir. Kalkı ki bunu aklımızdan geçiremeyiz. Bir millet karşısına çıkan bunalım karşısında, haklarını kenara atsaydı, dünyada tarih diye bir şey olamazdı.

Üstünlüğün maddi ve manevi kuvvetlerin bileşkesi olduğunu dikkate alırsak, bunu hak eden Türk milleti olmuştur. Milletimiz haysiyetli ve şerefli yaşamayı tercih etmiştir. İstiklalinden yoksun bir milletin uşaklıktan başka bir tercihi olmadığını saat gibi işleyen hafızasında tutmuştur. Milli varlığımız maziden doğup, istikbalin bilinmez köşelerine ışık tutan meşale haline gelmiştir.

ÇINARI KESMEK HİÇBİR HAİNE NASİP OLMAYACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti işte bu meşale ile önünü aydınlatmaktadır. 29 Ekim 1923, geçmişten kopuş olmayıp, Türk-İslam menfuresinin yeni bir mimarisidir. 93 yıllık cumhuriyetimiz 'Ya istiklal, ya ölüm'den yola çıkarak, muhteşem bir eserdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı her şeyi özetlemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti milli egemenlik ve meşriyete dayanan, milliyetçilik ve kardeşlik hukukuyla bahtı bağlanan bir çınardır. Bu çınarı kesmek hiçbir haine nasip olmayacaktır.

Asırlardır üzerimizde oyun oynanmaktadır ve bundan korkacak halimiz yoktur. Milli varlığımız çevreleri asırlardır rahatsız etmektedir. Yurdumuzu taksim hesapları hiç ara vermeden günümüze kadar gelmiştir. Savaş meydanlarındaki cesaretimiz karşısında baş eğenler vazgeçmemişler, bu sefer de terörizmi devreye sokmuşlardır. Dünde yaşananların devamı niteliğindedir.

ASKERİ MÜDAHALE YERİNDEDİR

20 Temmuz 2015'ten bu yana kanımız dökülmektedir. Bu önü arkası çalışılmış, küresel bir saldırının acımasız komplosudur. Saldırganlık yoğun, sürekli, sistematik ve acımasızdır. Türkiye bir risk dalgasıyla pençeleşmektedir. Suriye'deki vahşi boğuşma Türkiye'ye yansımakta, etnik ve mezhep kutuplaşması vatanımızda yankılanmaktadır.

ABD destekli, YPD'nin Menbiç'e girmesi, Esat'ın PYD'yi bombalaması, Türkiye'nin Rusya ve İranla yakınlaşması bölgeyi hareketlendirmiştir. Türkiye, Fırat Kalkanı adı altında askeri operasyon başlatmıştır. ÖSO aktif rol almıştır. Bordo bereliler ve tanklar Suriye tarafına geçmiştir. Bölge ateş altına alınmıştır. Savaş uçakları hava operasyonuna katılmıştır. Meskur askeri müdahale yerindedir, haklıdır.

Cerablus'u IŞİD'den arındırırken, boşalan alan YPG'nin yerleşmesine hiçbir şart altında müsaade edilmemelidir. Sözde terör kantonları arasındaki bağlantıya müsaade edilmemelidir.

Bahçeli, "Askeri müdahale yerindedir, haklıdır"

ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ AKLIYOR

ABD Dışişleri Bakanı, PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçmeye başladığını söylemiştir. Bu terör örgütü Fırat'ın doğusunda kalsa, batısında kalsa ne olacak. Terör örgütü, terör örgütüdür. ABD, PYD ve PKK'yı açık bir şekilde arkalamakta, kullanmaktadır. Bu katillerin ilave yardımlarıyla Ortadoğu'nun haritasını tekrar çizmeyi amaçlamaktadır.

FETÖ konusunda ikircikli bir tavır takınan ABD'nin PKK ve PYD'ye bakışı da hastalıklıdır. IŞİD'in elinde bulunan Mare hattının PKK-YPG'ye geçmesi için sinsi bir hazırlık sözkonusudur. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna sıcak bakmamız milli aklın inkarıdır. Menbiç'in de kontrolü de sağlanmalıdır.

27 Ağustos günü PYD terör örgütü TSK'ya ait 2 tanka roketle saldırmıştır. Cerablus IŞİD'den temizlenirken, PYD devreye girmiştir.

Türkiye'nin IŞİD'le doğrudan mücadelesi, bu vahşi örgütün eylemlerini daha da çıldırtacaktır. Tüm terör örgütleri Türkiye'ye saldırı düzenlemektedir. Devletin teyakkuzda bulunması, her türlü tedbiri vatan sathında alması gereklidir.

MHP HÜKÜMETİN ARKASINDA

MHP, hükümetin ardında sağlam şekilde duracaktır. Terörizmi akıttığı kanda boğmak, bu alçakları bataklıklarına gömmek bizim namus borcumuzdur.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörle mücadele edilmelidir, vakit terörü bitirme vaktidir. Biz sonuna kadar yanınızdayız, sonuna kadar arkanızdayız.

Dileğimiz cerablus operasyonunun terörizmin belini kırma konusunda dönüm noktası olmasıdır. IŞİD'in miyadı yakında dolacaktır. İnsanlığın yüz karası bu terör örgütü Rakka'dan da çıkarılacaktır. Kürdistan'ın kurulma şansı minimum seviyededir. 15 Temmuz FETÖ saldırısını kollektif terör eylemi olarak görmek abartı görülmemelidir. Gerçekleşmiş olsaydı batıda FETÖ, doğuda PKK ve IŞİD Türkiye'yi ele geçirecekti. PKK-PYD-IŞİD-FETÖ küresel vahşet politikalarını hayata geçirmenin kirli maşalarıdır. Anadolu'nun istilası yeniden masadadır. Türkiye'nin yeniden dağılıp parçalanması dayatılmaktadır.

"MHP, Terörle mücadelede hükümetin arkasında duracaktır"

ÜST AKLA MİLLİ AKILLA CEVAP VERİYORUZ

Üst akla, milli akılla cevap verme zamanı çoktan gelmiştir. Düşman kampına kardeşlik ruhuyla cevap veremezsek sonuçları ağır olacaktır.

Gaziantep'te yaşanan vahşetin dumanı hala tütmektedir. Yaşı 12-14 olduğu söylenen çocuk canlı bomba, bomba düzeneğini patlatmıştır. Hain terör saldırısını hepimizi kahretmiş ve üzmüştür. Tablo dehşet vericidir. Bu tür canavarlığın eşi emsali görüşmemiştir. Gaziantep'te canlı bombanın patladığı gece 3 bin muhalifin sınır ötesine geçtiği dillendirilmektedir. IŞİD'in gazi şehrimizdeki uyuyan hücreleri hayata geçirdiği dillendirilmektedir.

Yaşadıklarımız kaostur. Bir terör örgütü mensupları devletin her kademesine sızmıştır. Buna akıl erdirmek mümkün değildir. 7 bin emniyet istihbaratçısının 6 bin 500'ü FETÖ lehine faaliyet göstermiştir. Bu sözün bittiği noktadır.

FETÖ 79 MİLYONU TUTSAK ETMEK İSTEDİ

FETÖ 79 milyon vatandaşı tutsak almak istemiştir. Türk milleti FETÖ'nün başını ezinde, sırayı diğer terör örgütleri almıştır. Yaşanan ağır, ve insanlık dışı terör saldırılarının FETÖ'nün bir devamı olduğu açıktır. FETÖ başarısız olunca cinayet vardiyasına diğer örgütler çıkarılmıştır. Bunu idrak etmek lazım.

Şu anda siyasi ve ideolojik beklenti ikinci plandadır. Siyasi çekişme ve kutuplaşmalarla geçireceğimiz vakit yoktur. Yenikapı iradesi süreklilik kazanmalıdır. Türkiye'nin derhal milli huzur ve barış ortamını temin etmesi şarttır.

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış törenine katılacağımı ifade ediyorum. Ana muhalefet lideri Beştepe'deki açılışa gitmekte hangi sakıncayı görüyor anlamak zor.