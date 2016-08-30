31 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Tunceli'de yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölge, 1-15 Eylül tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Merkez, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde 31 ayrı bölgede 1 Eylül ile 15 Eylül 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Bölgelere ilişkin koordinatların da verildiği açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli ili Tunceli Merkez, Ovacık ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 1 Eylül 2016- 15 Eylül 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Ayrıca sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeni ile Pülümür-Erzincan karayolu (D-885) Pülümür ilçesi istikametinin 35'inci kilometresi (Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) ile 45'inci kilometresinde (Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı hizası), Tunceli-Ovacık ilçesi istikametinin 13'üncü kilometresi (Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) ile 37'inci kilometresi (Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) arasında kalan karayolu yol kenarında kısa süreli duraklama ve piknik yapma amacıyla konaklama yapılmaması gerekmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.