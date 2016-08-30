Akıncı Üssü yanındaki tarlada 3 bilgisayar bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından karargah olarak kullanılan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın (Akıncı Hava Üssü) yanındaki kabak tarlasında 2'si kırılmış 3 bilgisayar bulundu.

Ankara'nın Kazan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nin muhtarı Halil İbrahim Gürağaç, dün akşam üzeri kontrol amacıyla gittiği Akıncı Hava Üssü'nün hemen yanındaki kabak tarlasında 2 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet gördü.

Üssü çevreleyen tel örgüye yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulduğu bilgisayarlardan birinin sağlam olduğunu fark eden Gürağaç, yağmurun başlaması nedeniyle "ıslanıp zarar görmesin" diye bu cihazı evine götürdü ve jandarmaya haber verdi.

Gürağaç'ın ihbarı üzerine tarlaya gelen jandarma ekipleri, araştırmalarının ardından incelenmek üzere bilgisayarları aldı. Muhtarın yağış sırasında ıslanmaması için evine götürdüğü bilgisayarın da jandarma görevlilerine teslim edildiği öğrenildi.

"İNŞALLAH BİRTAKIM BİLGİ VE BELGELERE ULAŞILIR"

Fethiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Gürağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4. Ana Jet Üssü 143. Filo Komutanlığı yanındaki kavun tarlasına kavun almak için gittiğini söyledi.

Kavun yetiştirdiği arazisinin hemen yanındaki kabak tarlasını kontrol ederken de 2 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet bulduğunu belirten Gürağaç, şöyle konuştu:

"Bilgisayarlardan biri ve tablet, kırılarak hasar görmüştü. Sağlam olanı da yağmaya başlayan yağmurdan daha fazla zarar görmesin diye korumaya alıp eve götürdüm ve jandarmaya haber verdim. İnşallah bu bilgisayarlardan hain darbecilere ait birtakım bilgi ve belgelere ulaşılır ve 250 kahraman yürekli şehit kardeşimizin kanı yerde kalmaz. Eğer bu bilgisayarlardan bir şeylere ulaşılırsa da kendimi mutlu sayarım."