Ankara'da 16 askeri hakim ve savcı tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 askeri hakim ve savcıdan 16'sı tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 askeri hakim ve savcıdan 16'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan askeri hakim ve savcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 21 askeri hakim ve savcıdan 16'sı tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.