Ateş emri veren o hain Güney Kıbrıs’a kaçtı

Darbe girişiminin yaşandığı gece FETÖ üyelerinin haberleşmek için WhatsApp'da oluşturdukları 'Yurtta Sulh Biziz' grubunun yöneticilerinden olan ve sokağa çıkan vatandaşların üzerine 'ateş açılması' talimatını veren firari Albay Uzay Şahin'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Darbeci albayın Güney Kıbrıs'a kaçtığı öğrenildi.



İZİN BAHANESİYLE FİRAR ETTİ

Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Uzay Şahin'in 13 Temmuz'da Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'nda "İzne ayrılıyorum ama dönüşüm muhteşem olacak'' dediği ortaya çıktı. Akıncı üssünde Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu darbeci komutanlarla yapılan toplantıya katılan Şahin 14 Temmuz'da İstanbul'a geçti.



KARTAL'DAN DARBEYİ YÖNETTİ

İstanbul Kartal'daki General Nurettin Baransel Kışlası'ndaki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Tank Taburu'na giden Şahin burada darbenin yönetim ayağında görev aldı. Albay Uzay Şahin'in, FETÖ mensubu askerlerin darbe girişiminin olduğu gece haberleşme ve anlık gelişmeleri paylaşmak için WhatsApp'ta oluşturdukları 'Yurtta Sulh Biziz' grubunun yöneticilerinden olduğu ortaya çıktı. Yazışmalarda Şahin'in, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın rehin alınması emrini verdiği ayrıca kendisine bağlı bir darbeci komutanın "sokağa inenler var" demesi üzerine 'ateş serbest' yazdığı da belirlendi. Firari albay Şahin'in yakalanması için kurulan özel ekibin çalışmaları sürüyor. Şahin'in 16 Temmuz sabahı Adil Öksüz'ün ayarladığı araç ile İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlendi. Ayrıca Suriye'ye gitmek için sınırda kamyon araştırması yaptığı ancak bunu başaramayınca Güney Kıbrıs'a kaçtığı öğrenildi.



BELEDİYE BAŞKANI FARK ETTİ

Öte yandan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü bir toplantı için İstanbul'da olan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Erkoç'un verdiği talimatla, Kahramanmaraş Gazi Kışlası'ndaki darbe teşebbüsünü önlediği ortaya çıktı. Başkan Erkoç İstanbul'da tankları ve zırhlı personel taşıyıcıları görünce hemen belediye genel sekterini arayıp tüm iş makineleriyle Gazi Kışlası'nın önünün kapatılmasını istedi. Kum dolu kamyonlar ve ağır iş makineleri yolu kapatınca o kışladan araç ve personel dışarıya çıkamadı.