Aydın'da FETÖ soruşturmasında 7 polis tutuklandı

Aydın'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 15 kişinin adliyeye sevk edilmesinin ardından 1 kişi de adliyeye gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 Emniyet personeli, dün sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, polis memurlarından Celil C. adına kayıtlı telefonu oğlunun kullandığının tespit edildi. Bunun üzerine, polis memurunun oğlu da adliyeye gelerek teslim oldu. Baba Celil C. ile birlikte 3 polis, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, babasının adına kayıtlı telefonu kullanan oğlu ile birlikte 7 kişi tutuklandı.

Aralarında Karacasu İlçe Emniyet Amiri E.D.'nin de olduğu 6 polis ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan polislerin arasında bulunan Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Komiser Yardımcısı Ali Şen'in gazetecileri tehdit eden taşkınlık yapan bir kişi görevli polisler tarafından uzaklaştırıldı.