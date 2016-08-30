Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, TİKA Başkanı Serdar Çam ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın oğlu Bahadır Çam ile Dilruba Numanoğlu'nun nikah töreninde şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın oğlu Bahadır Çam ile Dilruba Numanoğlu'nun nikah töreninde şahitlik yaptı.

Bahadır Çam ve Dilruba Numanoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

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Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım oldu.