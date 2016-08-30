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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan şahidi oldu

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 01:55 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 02:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali , TİKA Başkanı Serdar Çam ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın oğlu Bahadır Çam ile Dilruba Numanoğlu'nun töreninde şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali , TİKA Başkanı Serdar Çam'ın oğlu Bahadır Çam ile Dilruba Numanoğlu'nun töreninde şahitlik yaptı.

Bahadır Çam ve Dilruba Numanoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

ERDOĞAN İLE OBAMA ÇİN'DE GÖRÜŞECEK!

Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım oldu.