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'teki canlı saldırısında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 11:40
Gaziantep'teki canlı bomba saldırısında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Gaziantep'teki canlı bomba saldırısında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

'te, kına gecesinde düzenlenen 'canlı ' saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

20 Ağustos cumartesi günü Beybahçe Mahallesi'nde, pazar günü evlenecek olan birbirine akraba Nurettin ile Besna Akdoğan çifti için sokakta düzenlenen kına gecesinde canlı nın üzerindeki yeleğinin infilak ettirdi. Patlamada, 32'si çocuk 55 kişi öldü, 90'ı aşkın kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 yaşındaki Azad Aydınalp, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun ölümüyle, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükselmiş oldu.

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