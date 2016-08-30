İlk tanksız ve jetsiz 30 Ağustos

Tank ve top gibi zırhlı araçlar, savaş uçakları ve helikopterler, 30 Ağustos törenlerinde ilk kez yer almayacak.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sivillleşme ve güvenliğe dönük atılan adımlar, 15 Temmuz sonrasının ilk 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da yansıdı. Tank ve top gibi zırhlı araçlar, savaş uçakları ve helikopterler, 30 Ağustos törenlerinde ilk kez yer almayacak. Büyük Zafer'in 94. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlenecek.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkânı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Törene Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanları ve Ankara Garnizonu'nda görevli subaylar katılacak.

İkinci tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek. Her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vurucu gücünün sergilendiği törene bu kez sivil bir görünüm hâkim olacak. Gelenekselleşen Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapılmayacak. Tank ve top gibi zırhlı araçlarla helikopterler de törenlerde olmayacak. İlk kez sivil lise öğrencileri geçit törenine katılacak, askerlerle birlikte protokol tribününü selamlayacak. (Habertük)