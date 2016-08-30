İşadamına FETÖ kumpasına 20 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün adliyedeki yargılamalara müdahil olduğu bir dosya ile ilgili biri eski kadın hakim olmak üzere avukatlar ve adli tıp ile jandarma kriminal bilirkişilerinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün adli yargılamalara müdahil olup hakim, bilirkişi ve avukat organizasyonu ile davaları manipüle ettiği ve kendilerine yakın işadamları lehine sonuçlandığı iddiasıyla başlatılan bir soruşturma çerçevesinde aralarında İstanbul Anadolu Adliyesi eski Komisyon Başkanı Yeşim Sayıldı'nın da bulunduğu avukatlar ve adli tıp ile jandarma kriminal bilirkişilerinden oluşan 20 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz tarafından yürütülen operasyonun, dünya devlerine fren borusu üreten Netboru'nun sahibi Bora Şaman'a yönelik patent ve 18 milyon senet kumpasındaki FETÖ bağlantısını deşifre etmek üzere gerçekleştirildiği öğrenildi.

Şaman'ın 2015 yılında avukatı Murat Altındere tarafından yapılan, kendisine ait patentin Paralel Yapı'ya yakın "İleri Elektronik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş." tarafından ele geçirilmesi ve yine aynı şirketin sahibi tarafından 18 milyonluk alacağına karşılık verilen senedin sahte ilan edilip ödenmesinin tedbiren engellediği şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı, iki olaydaki FETÖ bağlantısını soruşturma konusu yaptı.

Savcılığa ifade veren Şaman, bakır kaplama teknolojisini kapsayan patentin 22 yıl önce babası tarafından alındığını söyledi. Patent, İleri Elektronik tarafından "biz bulduk" denilerek Türk Patent Enstitüsü'nde (TPE) patentlendiğini belirtti. Dünyada sadece kendilerinde ve bir ABD firmasında olmasına rağmen, patentinin rakip firma tarafından alınmasında DESTEK Patent isimli FETÖ'ye müzahir bir şirketin etkili olduğunu söyleyen Şaman, "22 yıldır bize ait patenti TPE'de patentleyip, yargıya gittiler. 2 Aralık 2011'de Adı Paralel Yapı'ya yakınlığıyla gündeme gelen hakim Yeşim Sayıldı'nın kararıyla üretimimiz durduruldu" dedi.

HAKEM OLMAZ DEDİ AMA

Gelişme üzerine AB'de hakem kurulu olarak kararlar veren İsveç Patent'e başvurduklarını söyleyen Şaman, "Onlar patent alınamaz' kararı verdi. Biz bunu hakim Sayıldı'ya götürdük. Kararı tanımayıp, 'Ben Avusturya Patent'i bilirim' dedi"diye konuştu.

Şaman, Hakim Yeşim Sayıldı adının, Paralel'in HSYK adayı olarak medyada yer aldığını ve sonradan açığa alındığını belirterek, "Zaten TPE'ye başvuru sırasında başvurdukları Destek Patent şirketi de hakim Sayıldı da aynı yapıya yakınlığıyla biliniyor" dedi. Hakim Yeşim Sayıldı'nın kararıyla kapatıldıktan sonra 19 gün üretim yapamayan ve 8 milyon dolar zarara uğrayan Şaman yaşadıklarını yargıya taşıdıktan 4 yıl sonra yerel mahkemede haklı çıktığını söyledi. Yargıtay'ın da kararı onadığını belirten Şaman, süreç sonunda yargı kararıyla Siracettin Gider'e ait firmanın patentinin iptal edildiğini söyledi. Bu bilgiler savcılıkça da teyit edilerek soruşturma dosyasına delil olarak konuldu. FETÖ'den tutuklu Yeşim Sayıldı'nın dosyada bu gerekçelerle şüpheli olduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN 18 MİLYONLUK SENET KUMPASI

Diğer taraftan FETÖ'ye yakın işadamı Siracettin Gider'in işadamı Bora Şaman'a 18 milyon dolarlık senede bağlı borcunu ödememek için FETÖ üyesi Adli Tıp ve Jandarma Kriminal uzmanlarını kullanarak senedin sahte olduğu yönünde raporlar aldığı, tahsilatın yapılmasının engellediği öğrenildi. Senedin sahte olduğunu iddia eden bilirkişi raporlarının düzemece olduğunun ortaya çıkması üzerine bu bilirkişiler hakkında ayrıca dava açıldığı, FETÖ'cü bilirkişilerin yine FETÖ'ye müzahir işadamı Siracettin Gider lehine çalıştıkları ileri sürüldü. Siracettin Gider'in evinde ve ofisinde yapılan aramalarda bilirkişi ve yargı mensupları ile irtibatını gösteren delillere ulaşıldı. Ayrıca mağdurlar Bora Şaman ve Avukatı Murat Altındere hakkında yasadışı tapeler ele geçirildiği iddia edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ:20 GÖZALTI

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'nca ele geçirilen deliller ve tanık beyanlarına üzerine bu sabah iki olayda dahli olan eski hakim Yeşim Sayıldı ile Adli ve Jandarma bilirkişilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Yeşim Sayıldı'nın FETÖ üyeliğinden bir süredir cezaevinde bulunduğu, Adli Tıp ve Jandarma Bilirkişilerinin de farklı dosyalardan daha önce tutuklandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında işadamları ve avukatların olduğu belirtildi.