İstanbul’da PKK operasyonunda Gülen kitapları bulundu

İstanbul polisinin terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ liderinin iki kitabı bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik İnisiyatifi'nin (DGİ) Sultangazi, Kağıthane, Maltepe ilçelerinde korsan gösteri yapan ve bunları organize ettiği tespit edilen üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri ve polis helikopterinin desteği ile yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in yazdığı 2 kitap, 1'i kurusıkı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermiler ile 3 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 12 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.