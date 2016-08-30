Kadın kılığında Türkiye'ye girerken öldürüldü!

IŞİD mensubu bir terörist, kadın kılığına girdi ve eylem yapmak için Türkiye'ye sızmaya çalıştı. Ancak ÖSO askerlerinden kaçamadı.

Kadın kıyafeti giyip Türkiye'ye geçmeye çalışan ve IŞİD mensubu olduğu belirtilen bir kişi Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Halep Tümeni askerleri tarafından öldürüldü.

Bablemun köyünden kadın kıyafeti giyip sivillerin arasına karışan bir IŞİD'li son anda fark edildi. IŞİD mensubu olduğu belirtilen kişi ÖSO askerleri tarafından öldürüldü. Yine 3 IŞİD'linin de yakalanarak Çobanbey'de hapse atıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Elbeyli'nin karşısında bulunan Bablemun köyünde çatışmalardan kaçan 2 bin 500 sivil Kilis sınırı yakınlarında güvenli gördükleri bölgelere sığınıyor.

Saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına yakın noktalara sığınan Suriyeli Türkmenlere askerler tarafından yiyecek içecek yardımı yapıldığı öğrenildi.