Kahramanmaraş'ta 3 kişi tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finans ve eğitim ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Ankara, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 48 zanlıdan 5 'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği Başkanı Osman Gemci, Sebat Eğitimciler ve Yazarlar Derneği (SEYDER) Başkanı Altan Ökkeş Narlı, eski Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Dığrak tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 22 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün finans ayağını oluşturduğu iddiasıyla 40 kişi gözaltına alınmış bu sayı 29 Ağustos'ta 48'e çıkmıştı.