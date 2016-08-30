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'de 5 emniyet mensubu tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 19:08
Kırklareli'de 5 emniyet mensubu tutuklandı!
Kırklareli'de 5 emniyet mensubu tutuklandı!

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 emniyet mensubundan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının haberleştiği "ByLock" isimli programı kullandığı tespit edilen komiser yardımcıları Gazi Erdem, Yener Bağcı, Ali Osman Koçdeveci ve Çağlar Pektaş ile memurları Hüseyin Kara, Fatih Sığırcı ve Mustafa 'u gözaltına aldı.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden komiser yardımcıları Gazi Erdem, Yener Bağcı, Ali Osman Koçdeveci ve Çağlar Pektaş ile polis memuru Mustafa Onur tutuklanırken, Hüseyin Kara ve Fatih Sığırcı serbest bırakıldı.