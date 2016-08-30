Köy Korucuları Derneği Başkanının aracına bombalı saldırı!

Hakkari Geçici Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak’ın aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çarşı merkezinden evine dönen Hakkari Geçici Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, aracını evinin önüne park etti. Park halindeki araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından aracın ön kısmına patlayıcı yerleştirilerek infilak ettirildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.



Yaklaşık 4 yıl önce de Özatak'ın aracına saldırı yapıldığı ve aracın büyük zarar gördüğü öğrenildi.