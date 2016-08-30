Uzun süredir kanser ile mücadele eden ünlü şarkıcı Naşide Göktürk hayata gözlerini yumdu. Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk'ün hayatı ve Naşide Göktürk kimdir sorusunun cevabı haberimizde.

Uzun bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi altında tutulan ünlü şarkısı Naşide Göktürk hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı sevenlerini yasa boğdu. Naşide Göktürk kimdir? Naşide Göktürk'ün hayatı ve albümleri. İşte Naşide Göktürk kimdir sorusunun cevabı...

NAŞİDE GÖKTÜRK KİMDİR?

1 Nsan 1965 doğumlu Naşide Göktürk, çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada'da geçirdi. Lise yıllarında edebiyata meraklı olan Göktürk, bir süre muhasebecilik yaptıktan sonra ankara'da kendi işini kurdu. 90'lı yılların başında çıkardığı 'Yüreğim Rehin' albümü ile müzik dünyasına giriş yaptı. Albümü ile aynı ismi taşıyan şarkısı, Göktürk'ü zirveye taşıdı. Naşide Göktürk, başarısı çıkardığı şiir kitaplarıyla da perçinledi.



Albümleri:

Yüreğim Rehin 1994

Kan Kırmızısı 1997

Kimsem Yok 2001

Unutmak İstiyorum 2004

Şiir Kitapları:

Sesimi Ateşe Verdim

Son Çaylar

Yüreğim Rehin

Mavi Mavi Sevdim Seni

Tül Gibi

Pırlanta Peri

Savrulurken Seni Buldum

HAYATINI KAYBETTİ

Bodrum'da akciğer kanseri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören şair, söz yazarı, besteci, yorumcu 51 yaşındaki Naşide Göktürkyaşamını yitirdi.