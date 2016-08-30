Örgüte para vermeyi zekâttan saydılar

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan Yüzbaşı İrfan Can çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Harp akademilerinde görevli olan ve 20 yıllık örgüt geçmişinde 'Sait' kod adını kullanan Yüzbaşı İrfan Can'ın ifşaatları;



ANNEYE AÇIL BASKISI

İlkokulda örgütle tanıştım. Askeri lise sınavlarını kazandım. Mülakata girmeden önce Ahmet abi bana, 'Senin annen baş örtülü, başı açık olarak fotoğrafını çektir, öyle başvur, yoksa almazlar' dedi. Biz de öyle yapmıştık.



GÜLEN MUHBİRLİĞİ...

Harp Akademilerindeki abiler bana, Gülen hakkında kötü söz konuşan olup olmadığını, hocalar ve öğrenciler hakkında bilgi sorardı.



ORDUDA DA SIKI TAKİP

Akademiyi bitirdikten sonra Mardin Kızıltepe Komando Taburu'nda görevlendirildim. Orada bize, 'Ergenekoncu komutanınız var mı' şeklinde sorular soruyorlardı. Daha sonra Denizli Buldan İlçe Jandarma Komutanı oldum. Buradaki abimin kod adı 'Saffet'di.



FLASH BELLEK HİZMETİ!

Akademi sınavlarına hazırlanırken örgüt üst abisi R.K. bize çalışacak dokümanı flash bellekle veriyordu. İkimiz de sınavı kazandık.



ERDOĞAN'A KARALAMA

17 Aralık döneminde AK Parti ve Erdoğan hakkında eleştiriler konuşulmaya başlandı. Bunların bize propagandası yapıldı.



ŞİFRELİ İLETİŞİM

İstanbul'daki abim telefonumu alarak bir program yükledi. Daha sonra tabletten haberleşmeye başladık. Bu tablete ismini hatırlayamadığım bir program yükletti. 'Torr' gibi şifreleme programı olan bir programdı.



1 DOLAR GÖNDERİLDİ

Sadık isimli şahıs evine gittiğim bir gün bana zarf içinde F serisi 1 dolar verdi. Bu 1 doların bizzat Fetullah Gülen tarafından bana gönderildiğini söyledi.



DARBEDE POLİS DE VARDI

Mesleğe başladığım 2006 yılından itibaren aylık 150- 200 TL ile başlayıp en son 400 TL'ye kadar parayı ev abime veriyordum. Parayı verdiğimiz zaman 'Zekattan düşün' diyorlardı. Darbe girişimi sırasında Emniyet Müdürü'nün (Mithat Aynacı) tankın içinden çıkması, sıkıyönetim komutanları listesi ve yardımcıları olarak paralelci müdürlerin olması FETÖ'nün rol oynadığına dair tespitlerimdir.



SİNYALİ VERMİŞLERDİ

'Dua edin' bunlar gidecek diyorlardı. Darbe olunca ne demek istediklerini anladım. M.G isimli Akademi 2. sınıftan bir öğrenci bana darbeden birkaç gün önce 'Bu aralar bir şeyler olacak' dedi. Üzerine gittim ancak bilgi vermedi. Darbe girişimi günü ise evime gelip, 'Bu akşam bir şeyler olacak' demişti. Yine sorduğumda bana 'Öğrenirsin' dedi.