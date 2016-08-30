PKK’nın kara kutusu Kandil’de öldü

Cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ancak tedavi görmek yerine Kandil'e giden PKK'nın sözde Balkanlar sorumlusu Mecit Gümüş (58) 22 Ağustos'ta öldü. 20 yıl kırmızı bültenle aranan ve Rusya'da sahte pasaportla dolaşırken, MİT'in Rusya Gizli Servisi'ne koordinatlarını vermesisonucu yakalanan Gümüş, 14 Temmuz 2011'de Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu iade edilmişti. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gümüş, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

TSK TARAFINDAN VURULAN PKK-PYD HEDEFLERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER