PKK’nın kara kutusu Kandil’de öldü

Cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ancak tedavi görmek yerine Kandil'e giden PKK'nın sözde Balkanlar sorumlusu Mecit Gümüş (58) 22 Ağustos'ta öldü. 20 yıl kırmızı bültenle aranan ve Rusya'da sahte pasaportla dolaşırken, MİT'in Rusya Gizli Servisi'ne koordinatlarını vermesisonucu yakalanan Gümüş, 14 Temmuz 2011'de Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu iade edilmişti. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gümüş, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
TSK TARAFINDAN VURULAN PKK-PYD HEDEFLERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Cezası Yargıtay tarafından da onanan Gümüş, cezaevinde sık sık rahatsızlanınca İstanbul Adli Tıp Kurumu'na başvurdu. Akciğer ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan teröriste cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı yönünde rapor verilince 1 yıl önce tedavi olabilmesi için tahliye edildi. Ancak Gümüş tedavi olmak yerine soluğu Kandil'de alarak yeniden örgüte katıldı. Burada da 3 ay önce fenalaşınca Irak'ın Süleymaniye kentindeki tam teşekküllü bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak geçen 22 Ağustos'ta hastanede öldü. Terörist Gümüş, kendi vasiyeti üzerine Kandil Dağı'nda sözde üst düzey teröristlerin de katıldığı törenle toprağa verildi.