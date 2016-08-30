Şemdinli şehidi defnedildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kerim Keçeci’nin cenazesi, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Keçeci'nin Çaycuma Devlet Hastanesi'nden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Çaycuma Kapalı Pazaryeri'ne getirildi.

Buradaki törene 22 yaşında şehit olan Keçeci'nin Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Mustafa Keçeci de katıldı.

Şehidin babası Naim annesi Feruzan, kardeşi Resul Keçeci, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin baygınlık geçiren bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yakınlarının taziyeleri kabul etmesinin ardından helallik alındığı sırada şehidin kardeşi Resul Keçeci, "Ciğerim yanıyor, yüreğim yanıyor. İntikamını alacağım, kanını yerde koymayacağım." diyerek askerlerin elindeki ağabeyinin fotoğrafını öptü, tabutuna sarıldı.

Baba Keçeci de "Şehidim, yiğidim, toprağın bol olsun." diyerek duygularını dile getirdi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, konvoy eşliğinde Yeniköy'deki babaevine getirildi.

Keçeci'nin cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Yeniköy'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bartın İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tekin Aktemur, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Gerdan Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.