Tekirdağ’da polis ekiplerince durdurulan otomobilde, aralarında yasa dışı sol bir örgüte üye olmak suçlamasıyla aranan kişilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Gazi Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde çalıştıkları öne sürülen 7 kişinin bulunduğu otomobil, Tekirdağ kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan incelemede aralarında yasa dışı sol örgüte üye olmak suçundan kaydı olan ve aranması bulunan kadınlar G.P., G.M., D.B., A.B. ile S.G., H.A. ve A.R.A. gözaltına alındı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Bina girişinde 'İnsanlık onuru işkenceyi yenecek' sloganı atan şüphelilerin sorgusu sürüyor.