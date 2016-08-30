TSK'dan Çukurca'da hava operasyonu

TSK'ya ait uçakların Hakkari'nin Çukurca kırsalına akşam saatlerinde hava harekatı düzenlediği ve bölgede tespit edilen 10 bölücü terör örgütü hedefinin imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının Hakkari'nin Çukurca kırsalına akşam saatlerinde hava harekatı düzenlediği ve bölgede tespit edilen 10 bölücü terör örgütü hedefinin imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 18.56 - 20.22 saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının hava harekatı düzenlediği belirtildi.
Harekatta bölgede tespit edilen 10 bölücü terör örgütü hedefinin ateş altına alınarak, imha edildiği vurgulanırken, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.