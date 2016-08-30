Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı İlçeleri'nde FETÖ/PDY soruşturmasında 3'ü imam 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Ereğli ve Alaplı'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 7 ev ve işyerinde arama yapıldı. Operasyonda Ereğli'de imamlar Abdullah N., Sebahattin K., Selim S., esnaf Zeki A., adliye personeli Ersin K., Alaplı'da ise Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Ö. ile İsmail K. gözaltına alındı. 7 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.