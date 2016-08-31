11 jandarma darbe suçundan tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 üsteğmen, 1 teğmen 3 astsubay ve 3 uzman jandarma, Türkiye Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklandı. 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü üsteğmen istihbaratçı 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevli üsteğmenler Üsteğmen Serdar Asma, Mehmet Ali Yaşar, Bekir Çakmak, Ali Eti, teğmen Yener Çakır, astsubaylar Levent Akbayır, İsmail Özmutlu, İhsan Öztürk, uzman jandarmalar Cüneyt Kırıcı, Necip Kenan Dinçarslan ve Mehmet Aytemiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklandı.

Astsubay Veysel S., ise 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece evinde bulunduğu, görev yerine gittiğine ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Darbeye teşebbüs suçundan tutuklanan şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sözde sıkıyönetim talimatının İstanbul Jandarma Komutanlığına ulaşmasıyla birlikte darbe faaliyetinin yönetildiği Harp Akademileri Komutanlığı personelinin İstanbul Jandarma Komutanlığına girişine izin verdikleri, Alemdağ Jandarma Komanda Taburu ile Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Birliğinden gönderilen çelik başlık ve çelik yelekleri Harp Akademileri personeline verilmek üzere hazırladıkları iddia ediliyor.