15 Temmuz'un ardından partilerin oy oranları

Denge Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre, vatandaş darbenin arkasında FETÖ ve ABD’nin olduğunu düşünüyor. Peki 15 temmuz darbe girişiminin ardından partilerin oy durumu nasıl? İşte o anket sonuçları...

Denge Araştırma Şirketi, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili anket yaptı. 26 il merkezinde yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara, darbe girişimi hakkındaki düşünceleri, darbenin arkasında kimlerin olduğu ve bu girişimin nasıl önlendiğine ilişkin sorular yöneltildi.



15 TEMMUZ VATAN HAİNLİĞİ



"15 Temmuz darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 45.9'i "vatan hainliği-ihanet" yanıtını verdi. Vatandaşın yüzde 14.4'ü "namussuzluk-şerefsizlik-alçaklık", yüzde 15.9'i "demokrasiye darbe", yüzde 11.9'u "Cumhurbaşkanını hedef alan bir harekat" olarak değerlendirdi.

15 Temmuz anketi: Darbeyi FETÖ ve ABD yaptı



HALK TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ



Anket sonucuna göre, vatandaşın yüzde 72'si darbe girişimini televizyon ve radyodan öğrenirken, yüzde 12'si de eş, dost ve akrabadan öğrendiği söyledi. Darbe girişimini haber alan vatandaşın ilk tepkisi, "şaşırdım-şok oldum", "sokağa çıktım", "tedirgim oldum", "öfkelendim-lanetledim", "namaz kıldım-dua ettim", "ne olduğunu anlamaya çalıştım", "inanamadım" oldu.

"Darbenin arkasında kim var?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.5'i 'FETÖ', yüzde 33.4'ü 'ABD', yüzde 6.5'i ise 'Avrupa Birliği' cevabını verdi.

HALK SOKAĞA AKIN ETTİ

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı tepki için vatandaşın yüzde 54.6'sı sokağa çıkarken, yüzde 45.4'ü çıkmadı. "15 Temmuz darbe gecesi ne zaman sokağa çıktınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 43.8'i "Cumhurbaşkanın çağrısından sonra" cevabını verirken, yüzde 40.2'i ise "darbe girişimini duyar duymaz" dedi. Katılımcıların yüzde 95.9'u 15 Temmuz gecesi milletin sokağa çıkarak darbeye karşı direnmesindeki en önemli etkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı olduğunu belirtirken, yüzde 94.8'i medyanın darbeye karşı yayınlarının en önemli etken oluduğunu söyledi. Camilerdeki selaların okunmasının en önemli etken olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 86.6.

"Darbe tehlikesinin geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna vatandaşın yüzde 50.1'i "hayır", yüzde 44.7'si "evet" yanıtını verdi.



GÜLEN İADE EDİLMEZ



Katılımcıların yüzde 39.5'i FETÖ'nün darbe girişimindeki asıl hedefinin yönetim ve hükümeti devirmek olduğunu belirtirken, yüzde 20.3'ü 'vatanı bölmek', yüzde 12.5'i 'Erdoğan'ı devirmek', yüzde 11.9'u 'kaos-iç savaş çıkarmak', yüzde 8.8'i 'ülkeyi-devleti yok etmek' dedi. "ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i iade edeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 78.7'si "hayır" yanıtını verirken, yüzde 16.8'i "evet" dedi. Kamuda FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonları destekleyenlerin oranı ise yüzde 96.1.

Katılımcıların yüzde 39.5'i FETÖ'nün darbe girişimindeki asıl hedefinin yönetim ve hükümeti devirmek olduğunu belirtirken, yüzde 20.3'ü 'vatanı bölmek', yüzde 12.5'i 'Erdoğan'ı devirmek', yüzde 11.9'u 'kaos-iç savaş çıkarmak', yüzde 8.8'i 'ülkeyi-devleti yok etmek' dedi. "ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i iade edeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 78.7'si "hayır" yanıtını verirken, yüzde 16.8'i "evet" dedi. Kamuda FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonları destekleyenlerin oranı ise yüzde 96.1.



OHAL'E DESTEK YÜZDE 73



"15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı hangi siyasi partilerin yeterli tepki verdiğini düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 88.3'ü AK Parti, yüzde 85.3'ü MHP, yüzde 62.6'sı CHP yanıtını verdi. Yüzde 72.7'si ise HDP'yi yetersiz buldu. Medyanın verdiği tepkiyi yeterli bulanların oranı yüzde 86.1 iken, diğerleri şöyle sıralandı: Siyasetçiler/siyaset kurumu yüzde 82, sivil toplum kuruluşları yüzde 72.4, yargı yüzde 54.1, iş adamları/iş dünyası yüzde 52.7, sanatçılar/sporcular/ünlüler yüzde 50.7, akademisyenler yüzde 45.5.



MİLLİ UYANIŞ 'YENİKAPI'



Katılımcıların yüzde 37.7'si Yenikapı Mitinginin birlik ve beraberlik ruhunu verdiğini söylerken, yüzde 36.3'ü 'iyi-güzel muhteşem', yüzde 9.5'i ise 'milli uyanış' dedi. 15 Temmuzdan sonra oluşan siyasi partilerin birlik ve beraberlik duruşununun devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 53.7. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan Olağanüstü Hal'i (OHAL) destekleyenlerin oranı yüzde 73.4.



KİME OY VERİRSİNİZ?



"Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51.5'i AK Parti, yüzde 25.6'sı CHP, yüzde 13.3'ü MHP, yüzde 8.1'i HDP yanıtını verdi.