Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile 15 Temmuz'u konuştu

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, makamında kabul ettiği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'a 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletimizin iradesi ve kararlı tutumu sayesinde akamete uğratıldığını söylediği ifade edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ı makamında kabul etti.

Başbakanlık kaynaklarından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletimizin iradesi ve kararlı tutumu sayesinde akamete uğratıldığını, Hükümetimizin bu ve benzer girişimlerin tekrarlanması için gerekli tedbirleri hukuk devleti ilkesi çerçevesinde almakta olduğunu, 240'tan fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan darbe girişimine karşı ve bu menhus girişimin arkasındaki FETÖ'yle mücadelede BM başta olmak üzere uluslararası toplumun daha güçlü destek vermesini beklediğimizi vurguladı" denildi.

"DEMOKRASİYİ VE İSTİKRARI HEDEF ALAN DARBE GİRİŞİMİNİN KABUL EDİLEMEZ"

Görüşmede Feltman'ın şu ifadeleri kullandığı bildirildi: "Feltman, ülkemizde demokrasiyi ve istikrarı hedef alan darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Ban'ın bu girişimi en güçlü şekilde kınayan, Türk halkı ve hükümetimizle dayanışma ifade eden mesajını iletti." Görüşmede ayrıca, "Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. BMGS Yardımcısı Feltman ülkemizin bu konularda sergilediği etkin ve yapıcı tutumu da takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Başbakanımız, bölgemizde yaşanan sorunların ve insani felaketin sona erdirilmesi konusunda BM'nin görevlerini daha etkin biçimde yerine getirmesi beklentimizi yinelediği" ifade edildi.