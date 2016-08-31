Cerablus operasyonunda 8.gün

TSK unsurları "Fırat Kalkanı" operasyonunda bugün, 25 hedefi obüslerle, 4 binayı uçaklarla vurdu. Operasyon kapsamında 32 köy/yerleşim yeri, "terörist unsurlardan" temizlendi.

TSK, "Fırat Kalkanı" operasyonunda bugün yaşanan gelişmeleri açıkladı. Dün saat 09.30'dan şimdiye kadar Zavgar ve Külliyah bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen "25 hedefin Fırtına obüsleriyle 107 atım yapılarak tam isabetle" vurulduğunun belirtildiği açıklamada, "Ayrıca akşam saatlerinde (18:50 sularında) yine Zavgar ve Külliyah bölgelerinde teröristlerce barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen dört bina Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzuyla içindeki teröristlerle birlikte imha edilmiştir" denildi.



"32 KÖY SİVİL HALKIN DÖNÜŞÜNE MÜSAİT BİR DURUMA GETİRMİŞTİR"





Koalisyon Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Güzelmezra bölgesinde IŞİD'e ait bir silahlı aracı imha ettiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir.



24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar, Koalisyon çerçevesinde yürütülmekte olan Fırat Kalkanı harekatında, Özgür Suriye Ordusu birlikleri harekatın cereyan ettiği bölgede toplam 32 köy/yerleşim yerini terörist unsurlardan temizleyerek, bu bölgeleri sivil halkın dönüşüne müsait bir duruma getirmiştir. Anılan bölgelere dönüş başlamıştır."