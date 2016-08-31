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Frankfurt Havalimanı'nda 'bomba' alarmı

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 13:29
Frankfurt Havalimanı'nda 'bomba' alarmı
Frankfurt Havalimanı'nda 'bomba' alarmı

'nın Frankfurt havalimanının bir bölümünün şüpheli bir kişiden dolayı boşaltıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre polis, havalanındaki Terminal 1'in boşaltılmasını istedi.Havalimanındaki Federal Polisin sosyal paylaşım sayfası Twitter'den yapılan açıklamada da bir kişinin kontrol edilmeden güvenlik bölümüne geçtiği ifade edildi.İlgili bölümün tahliyesinin ihtiyaten yapıldığı belirtilen açıklamada, bomba tehdidinin bulunmadığı kaydedildi. Tüm yolcuların yeniden güvenlik kontrolünden geçeceği aktarıldı.