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İdris Şahin gözaltına alındı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 13:04 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 13:16
İdris Şahin gözaltına alındı!
İdris Şahin gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin, 'da gözaltına alındı.

Darbe girişimiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'da bulunan eski milletvekili Şahin'in gözaltına alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçildi.

Evinde arama yapılan Şahin'in daha sonra gözaltına alındığı, Çankırı'ya getirileceği öğrenildi.