İdris Şahin gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Ankara'da gözaltına alındı.

Darbe girişimiyle ilgili Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da bulunan eski milletvekili Şahin'in gözaltına alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçildi.

Evinde arama yapılan Şahin'in daha sonra gözaltına alındığı, Çankırı'ya getirileceği öğrenildi.