İhanet kamyonu HDP’li belediyenin

Şırnak'ta 11 polisin şehit düştüğü alçak saldırının ardından yine aynı kirli ittifak çıktı. Patlamada kullanılan 10 ton bomba yüklü kamyonun, Cizre Belediyesi'ne ait olduğu kesinleşti.

Cizre Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne 50 metre mesafedeki polis kontrol noktasına PKK'lı teröristler tarafından 10 ton patlayıcı ile düzenlenen saldırıda kullanılan hafriyat kamyonunun HDP'li belediyeye ait olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK ile Türkiye partisi olduğunu iddia eden HDP'nin kirli işbirliği, 11 polisin şehit olduğu, aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 78 kişinin yaralandığı hain saldırıda bir kez daha tescillendi. Star Gazetesinin haberine göre, AK Parti'den milletvekili adayı olan Cihan Güven, "Hiç şüphe yok kamyon Cizre Belediyesi'ne ait. Ancak, ilçeden değil Silopi tarafından geliyor. Kamera kayıtlarında bunun görüldüğü söylendi. Polis de bu tespiti yaptı" dedi.

İDDİAYA YALANLAMA GELMEMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın üstlendiği saldırıda kullanılan hafriyat kamyonunun HDP/DBP'li Cizre Belediyesi'ne ait olduğu bilgisi olay günü gündeme gelmişti. Bu iddiaya bir yalanlama gelmemesi dikkati çekmişti.

BU İLK DEĞİL

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Cevizlik Jandarma Karakolu'na 9 Temmuz'da 8 ton patlayıcıyla düzenlenen saldırıda kullanılan kamyonun da HDP'li Mazıdağı Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırıda 2 askerin şehit olmuş, 1 kadın da yaşamı yitirmişti. Van'ın İpekyolu ilçesinde ise polisle girdikleri çatışmada öldürülen biri kadın 3 teröristin kullandığı otomobilin HDP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait olduğu belirlenmişti.

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