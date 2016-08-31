İstanbul'daki whatsapp grubunu yöneten 2 darbeci albay tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ / PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a gönderilen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklandı..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazneli ve Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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HAKİMLİK TUTUKLANMALARINA KARAR VERDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Nebi Gazneli ile Müslüm Kaya'nın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.



KONYA'DA YAKALANMIŞLARDI...

Kurmay Albay Nebi Gazneli ve Kurmay Albay Müslüm Kaya, darbe girişiminin ardından kaçtıkları Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yakalanarak İstanbul'a getirilmişlerdi.