ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'daki whatsapp grubunu yöneten 2 darbeci albay tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'daki whatsapp grubunu yöneten 2 darbeci albay tutuklandı

  • AA
  • DHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 01:43
İstanbul'daki whatsapp grubunu yöneten 2 darbeci albay tutuklandı
İstanbul'daki whatsapp grubunu yöneten 2 darbeci albay tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ / PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'da yakalandıktan sonra 'a gönderilen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, 'Cebir ve şiddet kullanarak Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklandı..

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazneli ve Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İŞTE DARBECİLERİN 'WHATSAPP' HATTINDAN O ANLAR

HAKİMLİK TUTUKLANMALARINA KARAR VERDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Nebi Gazneli ile Müslüm Kaya'nın 'Cebir ve şiddet kullanarak Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

KONYA'DA YAKALANMIŞLARDI...

Kurmay Albay Nebi Gazneli ve Kurmay Albay Müslüm Kaya, darbe girişiminin ardından kaçtıkları 'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yakalanarak İstanbul'a getirilmişlerdi.