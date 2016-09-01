AB'den darbe özrü!

Ankara'ya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Gülen hareketi ve bu devlet darbesi yapmak isteyen asker içerisindeki bir kanattan bahsetti Sayın Yıldırım. Gerekli tepkiyi veremedik" dedi.

GEREKLİ TEPKİYİ VEREMEDİK

"Gülen hareketi ve bu devlet darbesi yapmak isteyen asker içerisindeki bir kanattan bahsetti Sayın Yıldırım. Çok teşekkür etmek istiyorum zira bu konuyu bu kapsamla bilmiyorduk. Gerekli tepkiyi veremedik. Bugünden baktığımızda, AB – Türkiye ilişkilerinin istikrar içinde kalmasına çalışmalıyız."