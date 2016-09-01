AK Parti'den ihraç edilen belediye başkanı tutuklandı

AK Parti'den ihraç edildikten sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Ak Parti'den ihraç edilen 4 belediye başkanından biri olan Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Ağustos günü polis tarafından gözaltına alındı.



Oral, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, başkanlık makamı ve evinde aramalar yapıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Oral, çıkarıldığı Ilgın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Oral, bir üst mahkeme olan Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.



Yine FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 20 Ağustos günü açığa alınan Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Çelik de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konya Valiliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugüne kadar 3 bin 26 kamu çalışanının açığa alındığını ve 759 kişinin de tutuklandığını açıkladı.