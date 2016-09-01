Antalya Valiliği açıkladı! İşte toplam sayı

Antalya'da Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalarda 615 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Anayasa'yı ihlal", ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında kentte bin 530 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınanlardan 615'i tutuklandı, 358'i denetimli olmak üzere 571 kişi ise serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 202 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatılırken 87 kişinin ifade alım işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan 55 kişi ise soruşturmalarının yapıldığı başka illere gönderildi.

Soruşturmalar kapsamında kentte bin 652 kişi görevden uzaklaştırılırken, 109 kişi ihraç edildi ya da iş akdi feshedildi, 22 kişi ise emekli edildi.