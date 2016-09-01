Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

Bitlis'te PKK’lı teröristler, askeri aracın geçişi sırasında yola daha önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 2 asker hafif yaralandı.
Patlama Bitlis'in Tatvan İlçesi Yeşilmezra Mahallesi'nde saat 21:30 sıralarında meydana geldi. 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na ait Kirpi tipi zırhlı aracın geçişi sırasında, yola daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı, PKK'lı teröristler tarafından inflak ettirildi.
Patlama nedeniyle araçta hasar meydana gelirken, içerisinde bulunan askerlerden 2'si hafif yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken,PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.