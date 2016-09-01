Başbakan Yıldırım'ın çağrısı Iğdır'ı sevindirdi

Başbakan Yıldırım'ın TİM üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Doğu Anadolu Bölgesi'ne yatırım yapacak iş adamlarına teşvik verileceğini açıklaması Iğdır'daki STK ve yatırımcılarca sevinçle karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Van'a, Mardin'e, Muş'a, Iğdır'a, Hakkari'ye yatırım yapın. O kararı verin, fabrikayı biz yapacağız." şeklindeki ifadeleri, Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar tarafından sevinçle karşılandı.

Başbakan Yıldırım'ın TİM üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı çağrı, Türkiye'nin en doğu ucundaki kapısı olan ve İran, Ermenistan ve Nahçıvan'a sınırı bulunan Iğdır'da, iç ve dış ticaret merkezleri ile çeşitli iş alanları kurmak isteyen bazı girişimcilere umut ışığı oldu.

Üretim ve iş bulma oranı açısından ülkenin en alt sıralarında bulunan Iğdır'da, yatırım yapma ve iş istihdamı sağlamayı hedefleyen girişimciler, Başbakan Yıldırım'ın çağrısı üzerine bölgeye yatırım yapmayı planlıyor.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başbakan Yıldırım'ın bu çağrısının Iğdır ve diğer illere verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Çağrının yörenin kalkınması için büyük rol oynayacağını belirten Arslan, "Başbakanımız, bizim gibi kalkınmada öncelikli bölgelere önem verdiklerini söylemişlerdi. Biz Iğdır'da, bu çağrıdan son derece memnun olduk ve bir şekilde bunun faydasını da önümüzdeki süreçte göreceğiz." dedi.

"BÖLGE TERÖRDEN ÇOK SIKINTI YAŞADI"

"İLİMİZDEKİ İŞ ADAMLARININ YATIRIM YAPMALARINI TAVSİYE EDERİM"

İş adamlarından İsmail Demirel de Başbakan Yıldırım'ın çağrısının Iğdır'da faaliyet yürüten tüm iş adamlarını sevindirdiğini, yapılan çağrının ardından, bölgede hayvancılık ve ihracat üzerine bir iş sahası oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Bölgede istihdam yaratma adına yapılacak ilk projeye talip olmayı düşündüğünü anlatan Demirel, "Iğdır üç ülkeye sınır bir il olmasının yanında tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ildir. Bir işletmeci için önemli olan ürettiği ürünün pazarının olmasıdır. Burada tarımsal ve hayvansal ürünlerin sanayileştirilmesi üreticiye işleyeceği ürünü bulma kolaylığı sağlayacaktır. Bunun yanında pazar sorununu da yaşamayacaktır. Gerek dışarıdan gerek ise ilimizdeki iş adamlarının yatırım yapmalarını tavsiye ederim çünkü gereken desteği devlet veriyor." ifadelerini kullandı.