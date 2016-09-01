Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o isteği yerine getirildi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği yaralı çocuğa forma aldı.

Gaziantep'teki terör saldırısında yüzünden yaralanan Emrullah Urtekin'i tedavi gördüğü Ersin Arslan Mücahitler Hizmet Merkezinde ziyaret eden Şahin, Emrullah'a aldığı üzerinde adı yazan 10 numaralı Fenerbahçe formasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hediye etti.

Şahin, Emrullah'ın anne ve babasıyla da bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep programı sırasında Emrullah Urtekin'ni ziyaret etmiş, Emrullah Erdoğan'dan Fenerbahçe forması istemişti.