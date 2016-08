FETÖ vergisi!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün, finans ve insan kaynağının omurgası olan eğitim kurumlarındaki 400 bin öğrencinin her birini ‘geleceğin himmet mükellefi’ olarak listelediği ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün eğitim yapılanması ile hem milyonlarca öğrencinin beynini yıkadı hem de örgüt kara para aklamasını bu kurumları üzerinden yaptı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Dershaneleri kapatacağız dediğimizde altına ateş verilmiş gibi zıpladılar. FETÖ sadece dershaneler ile 1 milyar TL gelir elde etti" diyerek dikkat çektiği örgüt yapılanmasında eğitim alanı adeta bir kara para aklama merkezine dönüştürülmüş. İşte rakamlarla FETÖ'nün eğitim merkezlerinden akladığı para kaynakları:



KARA PARA AKLAMA MERKEZİ

FETÖ finans ve insan kaynağı olarak eğitim kurumlarını merkez seçti. Türkiye'deki dini tandanslı özel eğitim merkezinin yokluğunu fırsat bilen FETÖ, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, dershane, üniversite, yayınevi, kurs ve yurtlara kadar her türlü özel eğitim alanında hizmet vermeye başladı. Böylelikle işadamlarından alınan 'himmet' ve farklı şekillerde elde edilmiş kara paranın okul yapımı, öğrenci bursu gibi isimler altında aklanması sağlandı. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, "Dershaneleri kapatma kararı FETÖ'nün can damarını kesmek anlamına geldi. Çünkü ayakta tutan omurga buradan geçiyor. Kapatma işlemi başlayınca örgüt gerçek yüzünü ortaya çıkardı" dedi.



OKULDAN YILDA 1 MİLYAR TL

Darbe girişimi sonrasında KHK kapsamında kapatılan 15 üniversite ve bine yakın okulda toplam 200 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. Ayrıca 2013'te başlayan dershanelerin kapatılma sürecinde de FETÖ'ye ait kapatılan binden fazla dershane, kurs ve yurtlarda da 1 milyondan fazla öğrenci her yıl eğitim almaktaydı. Sadece dershanelerden 1 milyar TL gelir elde eden FETÖ'nün, okullardan da en az 1 milyar TL geliri olduğu tahmin ediliyor.



KİTAP SEKTÖRÜNDE % 70

FETÖ en az dershaneler kadar sınavlara hazırlık kitaplarından da önemli kazanç sağlıyordu. Sektörün yüzde 70'ini örgüte yakın basımevleri oluşturuyor. Bu basımevleri okul öncesi hazırlık, her dersten ilköğretim yardımcı kitapları ile TEOG, YGS, LYS ve KPSS'ye hazırlık testleri, soru bankaları olmak üzere yüzlerce yayın basıyor. Kitaplar 20-80 TL arasında satılıyor. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon öğrenci olduğu göz önünde bulundurulursa paralel yapının bu sektörden elde ettiği kazanç milyar liralara ulaşıyor. Yetkililer, paralel yapının bu sektörden yılda 5 milyar TL'yi geçen gelir elde ettiğini açıkladı.



TABANDAKİ DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Ayrıca eğitime katılanların her birinin örgüt için birer 'Himmet Mükellefi' olması da örgütün eğitim ayağının tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösteriyor.



Örgüt yapılanmasında devlete vergi öder gibi örgüte de himmet adı altında ödeme yapılmış. Örgütün, yurtdışına gönderilen kurban bağışları ve her türlü himmeti de eğitim ücretleri adı altında aldığı öğrenildi. Yetkililer, örgütün eğitim yapılanması ile yıllık en az resmi olarak 10 milyar TL'lık bir gelir elde ettiğini gayri resmi kara para aklamaların ise tahmin edilemeyecek kadar yüksek olduğunu ifade etti.



17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün anaokulundan üniversiteye kadar 400 bin öğenciyi zehirli ağına düşürürken, bu tarihten sonra öğrenci sayısının 200 bine düştüğü belirlendi.